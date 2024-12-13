Які країни можуть відправити свої війська в Україну для миротворчої місії

Вони мають стурбованість з приводу того, як новий лідер США співпрацюватиме з ЄС і допомагатиме Україні. Вони навіть ініціюють відповідне завдання для американських спецслужб, щоб ті спрогнозували, як Україна буде почуватися без підтримки США.

Про це пише Первая Лента з посиланням на 24 канал. Керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок зазначив, що сьогодні Європа до цього реально готується. Один з найпривабливіших сценаріїв для ЄС – це замороження війни з надією на те, що в цей період Європа зможе виділити більше грошей на обороноздатність.

Яка кількість військових може бути надіслана Україні

З приходом Трампа політики в Європі зовсім по-іншому будуть підходити до питання безпеки. Зі слів Клочка, у 2025 році країни НАТО мають намір довести до учасників Альянсу конкретні плани стосовно того, скільки зброї їм потрібно виготовити та закупити.

Експерт переконаний, що всі очікують більш плідної роботи Трампа у питанні схиляння Кремля до переговорів з Україною.

«Тому ініціатива про створення військової коаліції обговорювалася давно. Питання в кількості, 40 тисяч військових може бути замало, хоча це для початку теж потужно, 5 бригад зразка НАТО», – висловився Клочок.

Вони будуть повністю озброєнні країнами-членами Альянсу, основною задачею яких буде миротворча місія в Україні.

Які країни можуть долучитися до миротворчої місії

До цієї коаліції, на думку керівника Центру громадської аналітики «Вежа», можуть приєднатись ще країни Балтії, можливо і Румунія. Наразі невідома позиція Німеччини, там вагаються з цього приводу. У разі перемоги Мерца, зі слів Клочка, однозначно, що країна також долучиться.

Як пояснив Клочко, для Німеччини участь в таких миротворчих місіях має велике значення, так як вона країна НАТО, яка ніколи не приймала участь у подібних операціях. Вперше вона отримала дозвіл на розміщення своєї бригади у Литві, бо після Другої Світової війни ставлення до Німеччини було доволі обережним.

Візит президента Франції Макрона до Польщі, зі слів Клочка, має знаковий характер. Не виключено, що причиною цьому стала перемога Трампа на виборах в США.

Трамп, переконаний керівник Центру громадської аналітики «Вежа», докласти максимум зусиль, щоб якнайшвидше встановити спокій у світі, інше питання – наскільки він буде гарантований. В Європі ці загрози усвідомлюють. Клочок наголосив, що те, що Європа погодилася на миротворчу місію в Україні – це дуже добре і принесе ефект.

Раніше ПЛ писала про те, чому Україна не підтримає будь-які альтернативи вступу в НАТО.