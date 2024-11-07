Трамп готує «мирний план» для України: чого очікувати та хто впливає на рішення президента США
Трамп поки що не має затвердженного плану.
Перемога на виборах Дональда Трампа безсумніву принесе зміни для України. Радники нового президента почали висувати різні версії плану закінчення війни в Україні.
Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.
Згідно одного з планів, передбачена відмова України від вступу до НАТО протягом 20 років, заморожування конфлікту та створення майже 1300-кілометрової демілітаризованої зони. Однак, за словами журналістів, немає точної визначеності, хто охоронятиме цю території.
«Ми можемо здійснювати навчання і надавати іншу підтримку, але ствол зброї буде спрямований до Європи. Ми не посилаємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не платимо за це. Примусьте поляків, німців, британців і французів робити це», — сказав член команди Трампа.
Утім, США мають намір продовжити постачання зброї Україні, для стримування майбутньої російської агресії.
До того ж планом передбачається передача Росії приблизно 20% території України, які країна-агресор окупувала.
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Крім цього, Трампу надали для ознайомлення ще один план. Кіт Келлог і Фред Флейц, які раніше працювали у Білому домі за часів президенства Трампа, пропонують припинити постачання зброї Києву, щоб примусити Україну до мирних переговорів з РФ.
У такому разі Україна буде змушена повертати свої території виключно дипломатичних шляхом, що має дуже низькі шанси.
Варто також нагадати заяву Дональда Трампа, у якій він сказав, що зупинить війну в Україн за 24 години. Втім, сьогодні залишаться невідомі механізми того, яким чином він планує це зробити.
У своїх публічних обіцянках зупинити війну Трамп уникає конкретики про те, як вестиме переговори з Путіним і Зеленським.
Зеленський своєю чергою заявив, що Україна не готова втратити Крим і Донбас заради припинення вогню та встановлення миру.
Раніше ПЛ писала про те, як Трамп погрожував вдарити по Москві.