Трамп готує «мирний план» для України: чого очікувати та хто впливає на рішення президента США

Перемога на виборах Дональда Трампа безсумніву принесе зміни для України. Радники нового президента почали висувати різні версії плану закінчення війни в Україні.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Згідно одного з планів, передбачена відмова України від вступу до НАТО протягом 20 років, заморожування конфлікту та створення майже 1300-кілометрової демілітаризованої зони. Однак, за словами журналістів, немає точної визначеності, хто охоронятиме цю території.

«Ми можемо здійснювати навчання і надавати іншу підтримку, але ствол зброї буде спрямований до Європи. Ми не посилаємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не платимо за це. Примусьте поляків, німців, британців і французів робити це», — сказав член команди Трампа.

Утім, США мають намір продовжити постачання зброї Україні, для стримування майбутньої російської агресії.

До того ж планом передбачається передача Росії приблизно 20% території України, які країна-агресор окупувала.

Крім цього, Трампу надали для ознайомлення ще один план. Кіт Келлог і Фред Флейц, які раніше працювали у Білому домі за часів президенства Трампа, пропонують припинити постачання зброї Києву, щоб примусити Україну до мирних переговорів з РФ.

У такому разі Україна буде змушена повертати свої території виключно дипломатичних шляхом, що має дуже низькі шанси.

Варто також нагадати заяву Дональда Трампа, у якій він сказав, що зупинить війну в Україн за 24 години. Втім, сьогодні залишаться невідомі механізми того, яким чином він планує це зробити.

У своїх публічних обіцянках зупинити війну Трамп уникає конкретики про те, як вестиме переговори з Путіним і Зеленським.

Зеленський своєю чергою заявив, що Україна не готова втратити Крим і Донбас заради припинення вогню та встановлення миру.

Раніше ПЛ писала про те, як Трамп погрожував вдарити по Москві.