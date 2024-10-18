Зеленський представив «план перемоги» у Верховній Раді: які пункти він включає

Нещодавно президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній раді і представив План перемоги народним депутатам. Він озвучив основні пункти своєї стратегії.

Відповідне відео з’явилося на сторінці глави держави у Facebook. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Глава держави зазначив, що план складається з 5 пунктів та 3 таємних додатків. Він вважає, що якщо все піде за планом, війна завершиться до кінця наступного року.

Основні пункти

Запрошення України до НАТО вже зараз. Оборона. Цей пункт включає операції у певних місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; постачання ППО, спільне з партнерами збивання російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет тощо. Стримування. За словами Зеленського, Україна хоче пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту нашої країни від будь-якої військової загрози Росії. Економічний пункт. Йдеться про розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. Місія в Європі. Як зазначив президент, після війни Україна матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів. Це люди, які матимуть військовий досвід, досвід роботи з міжнародною зброєю.

«Це гарантія безпеки в Європі. Це гідна місія для наших героїв», — підкреслив Зеленський.

Раніше ПЛ писала про те, що в Росії оприлюднили свій план завершення війни.