Политика

Зеленський представив «план перемоги» у Верховній Раді: які пункти він включає

Зеленський наголосив, що «план перемоги» має працювати для того, щоб прокласти міст до другого саміту світу, який приведе до завершення війни в Україні.

Арина Марченко Send an email 3 часа ago
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Володимир Зеленський
Зеленський представив «план перемоги» у Верховній Раді: які пункти він включає

Нещодавно президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній раді і представив План перемоги народним депутатам. Він озвучив основні пункти своєї стратегії.

Відповідне відео з’явилося на сторінці глави держави у Facebook. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Глава держави зазначив, що план складається з 5 пунктів та 3 таємних додатків. Він вважає, що якщо все піде за планом, війна завершиться до кінця наступного року.

Основні пункти

  1. Запрошення України до НАТО вже зараз.
  2. Оборона. Цей пункт включає операції у певних місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; постачання ППО, спільне з партнерами збивання російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет тощо.
  3. Стримування. За словами Зеленського, Україна хоче пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту нашої країни від будь-якої військової загрози Росії.
  4. Економічний пункт. Йдеться про розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій.
  5. Місія в Європі. Як зазначив президент, після війни Україна матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів. Це люди, які матимуть військовий досвід, досвід роботи з міжнародною зброєю.

«Це гарантія безпеки в Європі. Це гідна місія для наших героїв», — підкреслив Зеленський.

Раніше ПЛ писала про те, що в Росії оприлюднили свій план завершення війни.

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Арина Марченко Send an email 3 часа ago
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