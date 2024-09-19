Зеленський зустрінеться з Байденом, Гарріс та Трампом: де і коли відбудуться зустрічі

Там у нього заплановано низка зустрічей та виступ в ООН.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Офіс президента.

Як повідомили в ОП, Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН. Крім того, він зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою. Також заплановані двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

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Як Зеленський анонсував раніше, він зустрінеться з президентом США Джо Байденом і представить йому план перемоги. Глава держави планує обговорити деталі цього плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи.

У повідомленні Офісу президента також зазначається, що Володимир Зеленський планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м Президентом США Дональдом Трампом.

У Білому домі вже назвали дату зустрічі Зеленського та Байдена – вона відбудеться у четвер, 26 вересня.

А ось Камала Гарріс зустрінеться із Зеленським окремо.

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