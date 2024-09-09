Завершити війну за 24 години: Трамп розкрив деталі свого плану
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні до ще офіційного вступу на посаду.
При цьому він розкрив деталі свого плану, завдяки якому досягне цього.
Таку заяву він зробив під час виступу у Нью-Йоркському економічному клубі на минулому тижні. Про це пише Первая Лента з посиланням на видання The Singju Post.
Трамп запевнив, що йому вдасться закінчити війну в Україні ще до офіційного вступу на посаду — згідно з регламентом інавгурація відбувається 20 січня.
Він назвав війну в Україну жахливою, зазначивши, що жертв набагато більше, ніж хтось може собі уявити.
«Якщо ми переможемо (ред. — на виборах президента), я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте», — сказав екс-президент.
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Зрештою політик розкрив свій план завершення війни. Він заявив, що знизить ціни на енергоносії вдвічі чи більше протягом 12 місяців після вступу на посаду, зазначивши, що «Путін не зможе воювати з нафтою по 40 доларів».
Варто зауважити, що це не перша заява Трампа про те, що він швидко завершить війну в Україні у разі повернення у Білий дім. Політик наголошував, що зможе це зробити за 24 години.
«Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: (ред. — Володимиру) Путіну та (ред. — Володимиру) Зеленському… Ми укладемо угоду протягом 24 годин», — говорив він.
Раніше ПЛ писала про те, чому відносини Зеленського та Гарріс не можна назвати «теплими» та що це означає для України.