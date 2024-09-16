Токаєв зробив низку скандальних заяв, повторивши головні наративи Кремля: чому Казахстану вигідна війна в Україні
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про підтримку бразильсько-китайського «мирного плану», який раніше розкритикував президент Володимир Зеленський.
Окрім того, він назвав Росію непереможною на полі бою.
Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з німецьким канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який прибув в Казахстан з офіційним візитом. Про це пише Первая Лента з посиланням на видання Comments.ua.
За словами глави Казахстану, Росію не можливо перемогти. Він вважає, що подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства і для усіх країн, «які безпосередньо залучені до російсько-українського конфлікту».
Президент Казахстану повторив наративи Кремля про мирні переговори, заявивши, що досягти «гарних» домовленостей можна було у Стамбулі, де на початку повномасштабного вторгнення, а саме 29 березня 2022 року, проводили зустріч російська та українська делегація.
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Проте варто зауважити, що жодних «Стамбульських домовленостей», про які не втомлюється говорити російський диктатор Володимир Путін, не має. Те, на що посилаються говів Кремля і російські чиновники – це російський проєкт договору від 15 квітня 2022 року, який ніким не підписувався і не ратифікувався. Для України він був абсолютно невигідним, бо там, зокрема, йшлося про скорочення Збройних сил і відмову від вступу в НАТО.
Президент Казахстану закликав звернути увагу на бразильсько-китайську «мирну ініціативу», яку президент Зеленський назвав «не про справедливість, не про цінності і точно без поваги до України».
«На жаль, добрий шанс на досягнення хоча б перемир’я було втрачено з відмовою укласти Стамбульську угоду. Але можливість для досягнення миру, як і раніше, існує… На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку», — висловився глава Казахстану.
Водночас Токаєв додав, що «у Казахстані з непідробною симпатією ставляться до українського народу».
Чому Казахстану вигідна війна в Україні
Для Казахстану, схоже, гроші зовсім не пахнуть. Попри те, що з уст лідерів країни інколи звучить антиросійська риторика та проукраїнські заяви, через Казахстан за шалені гроші в Росію заходить все те західне начиння. З нього потім збираються російські ракети та інша високоточна зброя, якою країна-терорист потім атакує українські міста.
Тому, Токаєв зробить все можливе, щоб переконати Шольца в безперспективності надання крилатих ракет Taurus та іншого озброєння Україні.
Раніше ПЛ писала про те, коли і кому Зеленський представить мирний план по завершенню війни.