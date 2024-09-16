Токаєв зробив низку скандальних заяв, повторивши головні наративи Кремля: чому Казахстану вигідна війна в Україні

Окрім того, він назвав Росію непереможною на полі бою.

Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з німецьким канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який прибув в Казахстан з офіційним візитом. Про це пише Первая Лента з посиланням на видання Comments.ua.

За словами глави Казахстану, Росію не можливо перемогти. Він вважає, що подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства і для усіх країн, «які безпосередньо залучені до російсько-українського конфлікту».

Президент Казахстану повторив наративи Кремля про мирні переговори, заявивши, що досягти «гарних» домовленостей можна було у Стамбулі, де на початку повномасштабного вторгнення, а саме 29 березня 2022 року, проводили зустріч російська та українська делегація.

Проте варто зауважити, що жодних «Стамбульських домовленостей», про які не втомлюється говорити російський диктатор Володимир Путін, не має. Те, на що посилаються говів Кремля і російські чиновники – це російський проєкт договору від 15 квітня 2022 року, який ніким не підписувався і не ратифікувався. Для України він був абсолютно невигідним, бо там, зокрема, йшлося про скорочення Збройних сил і відмову від вступу в НАТО.

Президент Казахстану закликав звернути увагу на бразильсько-китайську «мирну ініціативу», яку президент Зеленський назвав «не про справедливість, не про цінності і точно без поваги до України».

«На жаль, добрий шанс на досягнення хоча б перемир’я було втрачено з відмовою укласти Стамбульську угоду. Але можливість для досягнення миру, як і раніше, існує… На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку», — висловився глава Казахстану.

Водночас Токаєв додав, що «у Казахстані з непідробною симпатією ставляться до українського народу».

Чому Казахстану вигідна війна в Україні

Для Казахстану, схоже, гроші зовсім не пахнуть. Попри те, що з уст лідерів країни інколи звучить антиросійська риторика та проукраїнські заяви, через Казахстан за шалені гроші в Росію заходить все те західне начиння. З нього потім збираються російські ракети та інша високоточна зброя, якою країна-терорист потім атакує українські міста.

Тому, Токаєв зробить все можливе, щоб переконати Шольца в безперспективності надання крилатих ракет Taurus та іншого озброєння Україні.

Раніше ПЛ писала про те, коли і кому Зеленський представить мирний план по завершенню війни.