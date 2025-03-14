З’явилась реакція Зеленського на слова Путіна щодо перемир’я

Російський диктатор Володимир Путін, схоже, прагне уникнути прийняття пропозиції США щодо 30-денного перемир’я з Україною, висуваючи завідомо нездійсненні вимоги.

Про це розповідає «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

«Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз», – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що російський лідер не наважується відкрито заявити про свій намір продовжувати бойові дії, зокрема перед можливим новим президентом США Дональдом Трампом.

Тому Москва висуває такі умови для перемир’я, які або неможливо виконати, або їх реалізація затягується на невизначений термін.

«Путін часто використовує таку тактику – він не каже «ні» напряму, але створює умови, за яких досягнення домовленостей стає неможливим. Фактично це чергова маніпуляція Кремля», – підкреслив глава української держави.

Президент наголосив, що США готові забезпечити контроль та верифікацію режиму припинення вогню, залучивши європейських партнерів. Це дозволило б використати час перемир’я для напрацювання довгострокових безпекових гарантій та формування конкретного плану завершення війни.

«Ми не ставимо умов, що ускладнюють ситуацію – це робить Росія. Як ми завжди говорили, єдиний, хто затягує процес і є неконструктивним, – це Кремль. Путін розпалює війну, він уже вкрав у нас роки миру та продовжує агресію щодня», – додав Зеленський.

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