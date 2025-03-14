Политика

З’явилась реакція Зеленського на слова Путіна щодо перемир’я

Карина Шевченко Send an email 9 часов ago
0 0
Володимир Зеленський
Коли і кому Зеленський представить мирний план по завершенню війни

Російський диктатор Володимир Путін, схоже, прагне уникнути прийняття пропозиції США щодо 30-денного перемир’я з Україною, висуваючи завідомо нездійсненні вимоги.

Про це розповідає «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

«Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз», – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що російський лідер не наважується відкрито заявити про свій намір продовжувати бойові дії, зокрема перед можливим новим президентом США Дональдом Трампом.

Тому Москва висуває такі умови для перемир’я, які або неможливо виконати, або їх реалізація затягується на невизначений термін.

«Путін часто використовує таку тактику – він не каже «ні» напряму, але створює умови, за яких досягнення домовленостей стає неможливим. Фактично це чергова маніпуляція Кремля», – підкреслив глава української держави.

Президент наголосив, що США готові забезпечити контроль та верифікацію режиму припинення вогню, залучивши європейських партнерів. Це дозволило б використати час перемир’я для напрацювання довгострокових безпекових гарантій та формування конкретного плану завершення війни.

«Ми не ставимо умов, що ускладнюють ситуацію – це робить Росія. Як ми завжди говорили, єдиний, хто затягує процес і є неконструктивним, – це Кремль. Путін розпалює війну, він уже вкрав у нас роки миру та продовжує агресію щодня», – додав Зеленський.

Нагадаємо, українці за кордоном можуть оформити паспорти без військових документів.

Карина Шевченко Send an email 9 часов ago
0 0

Материалы по теме

Трамп зробив нову неоднозначну заяву щодо закінчення війни в Україні: деталі

2 недели ago

Трамп вперше визнав, що мир в Україні може бути недосяжним

2 недели ago

Мер Покровська звернувся до Зеленського: до чого закликав

2 недели ago

Як довго Україна зможе продовжувати бойові дії без підтримки США: оцінка WSJ

2 недели ago

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button