Від чого насправді захищають сонцезахисні окуляри: що приховують виробники?

Сонцезахисні окуляри давно стали не лише модним аксесуаром, а й важливим засобом захисту очей від шкідливого ультрафіолетового випромінювання.

Про це повідомляє «ПЛ».

Проте, далеко не всі знають, що якість таких окулярів може кардинально відрізнятися залежно від виробника та матеріалів, які використовуються у лінзах. Фахівці Американської оптометричної асоціації зазначають, що ефективні сонцезахисні окуляри повинні блокувати не менше 99% UV-A та UV-B променів, адже саме вони є основною причиною фотохімічного пошкодження сітківки та передчасного старіння очей.

Низькоякісні окуляри можуть створювати оманливий ефект комфорту: затемнення примушує зіниці розширюватися, а відсутність UV-фільтрів лише підсилює шкідливий вплив сонячного випромінювання.

Офтальмологи рекомендують звертати увагу на маркування «UV 400», яке гарантує захист від найкоротших ультрафіолетових хвиль. Крім того, важливо враховувати, що окуляри з поляризацією не завжди мають UV-захист, оскільки їхнє основне завдання – зменшення відблисків, а не блокування шкідливого випромінювання.

Дослідження Університету Юти підтверджують, що регулярне використання якісних сонцезахисних окулярів зменшує ризик розвитку катаракти на 30%, а також допомагає запобігти дегенерації жовтої плями. Водночас, лікарі радять не носити окуляри постійно, оскільки природне світло відіграє важливу роль у регуляції циркадних ритмів організму.

Вибираючи окуляри, слід орієнтуватися не лише на бренд, а й на реальні технічні характеристики. Найкращий спосіб перевірити якість – звернутися до оптики, яка пропонує сертифіковану продукцію з відповідним тестуванням.

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