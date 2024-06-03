Чому Зеленський хоче, щоб Трамп відвідав Україну

Глава держави Володимир Зеленський висловив бажання зустрічі з 45-тим президент США Дональдом Трампом в Україні. На його думку, це дозволить визначитися щодо подальшої стратегії.

Про це пише Первая Лента посиланням на слова Зеленського в інтерв’ю The Guardian.

Український лідер переконаний, що Трамп має глибше зрозуміти ситуацію та на власні очі побачити ті всі руйнування та жахіття, які приніс в Україну Путін.

«Він знає Путіна, наскільки я розумію з деяких висловлювань. Думаю, щоб знати Путіна, треба не тільки спілкуватись з ним, а й побачити результати того, що він приніс в Україну. Ти більше зрозумієш, з ким маєш справу», – пояснив президент України.

На думку Зеленського, зустріч з Трампом дозволить вибудувати подальші стратегії щодо захисту України та деокупації захоплених Росією територій.

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