РФ поставила додаткові умови для перемир’я у морі: Зеленський розкрив деталі

Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що Україна очікує від Сполучених Штатів забезпечення безумовного характеру припинення військових дій у Чорному морі.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Суспільне».

За його словами, Москва намагається включити додаткові умови до вже обговорених домовленостей, що ускладнює процес узгодження. Протягом останніх днів українська та американська делегації активно дискутували щодо формату припинення агресії в енергетичному секторі та на Чорному морі.

Як зазначив Зеленський, досягнуто значного прогресу в питанні технічних аспектів і механізмів моніторингу ситуації. Водночас головним каменем спотикання залишаються спроби Росії впровадити власні умови, що можуть вплинути на подальший хід перемовин.

«Щодо Чорного моря ситуація складніша. Москва намагається вписати якісь додаткові умови в домовленість, яка не містить передумов», – наголосив Зеленський, підкресливши, що це є неприйнятним для України та її партнерів.

Президент також зазначив, що Київ розраховує на жорстку позицію Вашингтона в питанні забезпечення дотримання домовленостей.

Аналітики вважають, що американська сторона, яка має значний вплив на глобальну безпекову архітектуру, може виступити ключовим гарантом стабільності в регіоні.

Проте залишається відкритим питання, яким чином США планують реалізовувати контроль над режимом припинення вогню в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, Зеленський відповів, яке «вікно можливостей» відкриється після припинення вогню.