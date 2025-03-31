Зеленський розповів, наскільки ефективними стали дрони у війні проти РФ

Безпілотні літальні апарати демонструють високу ефективність у захисті українських міст, що підтвердив президент Володимир Зеленський.

Про це повідмоляє «ПЛ».

За його словами, українські військові досягли значних результатів у застосуванні дронів для протидії ворожим атакам.

«Є хороші результати у наших воїнів в застосуванні деяких типів дронів для захисту наших міст», — заявив глава держави.

Особливий інтерес викликали відео, які нещодавно з’явилися в мережі, демонструючи роботу безпілотників, що перехоплюють та знищують ворожі «Шахеди». Повідомляється, що це може бути експериментальна система «дрон проти дрона», яку українська армія використовує для боротьби з російськими ударними безпілотниками.

Втім, офіційного підтвердження про наявність такої системи поки що немає. Україна продовжує розвивати технологічні засоби оборони, використовуючи новітні розробки в галузі безпілотної авіації.

Успішне застосування дронів відкриває нові можливості у військовій тактиці, дозволяючи мінімізувати загрози з боку агресора та забезпечити надійний захист українських громадян.

Нагадаємо, РФ поставила додаткові умови для перемир’я у морі: Зеленський розкрив деталі.