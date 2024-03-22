Джонсон озвучив терміни надання допомоги України

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Голос Америки.

Спікер Палати представників США, член республіканської партії Майк Джонсон заявив, що питання фінансування допомоги Україні та іншим партнерам Сполучених штатів буде вирішене найближчим часом. Але, як він додав, це станеться не раніше, ніж конгресмени ухвалять бюджет уряду США на 2024 рік. Річ у тому, що вже в суботу Америці загрожує «шатдаун».

Водночас Джонсон пообіцяв не затягувати із затвердженням підтримки України. Однак, ймовірно, ухвалення пакету допомоги нашій країні станеться не раніше 9 квітня, оскільки з 23 березня до 8 квітня конгресмени будуть на канікулах.

Він також додав, що наразі «не йдеться про механізм фінансування конкретно України». Палата представників буде обговорювати весь пакет додаткового фінансування союзників.

«Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють REPO Act, — законопроєкт який дозволить використовувати конфісковані активи російських олігархів і таким чином, частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит», — висловився Джонсон.

Також спікер Палати представників наголосив, що американські законодавці старанно працюють над цим питанням. За його словами, Вашингтон «розуміє роль, яку відіграє Америка в світі». І саме тому конгресмени усвідомлюють важливість «надіслання світові потужного сигналу» про те, що вони «не можуть дозволити терористам і тиранам крокувати світом».

США затягують з допомогою Україні

У Вашингтоні не можуть схвалити новий пакет фінансування України вже майже півроку, попри заклики президента Джо Байдена зробити це якнайшвидше.

Минулого місяця Сенат США, у якому переважна більшість демократи, підтримав законопроєкт, що передбачає фінансування підтримки України на 60 млрд доларів. Після цього документ мала затвердити Палата представників, однак через позицію спікера Майка Джонсона рішення досі не ухвалене.

Спочатку республіканець наполягав на тому, що разом з допомогою Україні має бути затверджене посилення кордону США. Згодом Джонсон запевняв, що Палата представників розробить власний законопроєкт про фінансування України. Однак він, на відміну від документа, схваленого Сенатом, пропонує надавати Києву гроші у якості кредиту.

Нагадаємо, в Financial Times стверджують, що США закликали Україну припинити атаки по російським НПЗ.