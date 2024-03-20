Не лише Франція: які країни можуть погодитись на розміщення своїх військ в Україні

До того ж, Париж анонсував створення коаліції союзників, й до французького контингенту можуть приєднатися військові інших країн Європи.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис нардепа Олексія Гончаренко у Facebook.

«Зараз я знаходжусь у Франції, на засіданні свого комітету в ПАРЄ. Паралельно спілкуюсь з французькими колегами. І вже зараз можу сказати, що все серйозно. Мова про військовий контингент», — написав він.

Політик запевнив, що обговорення про введення французьких військ в Україну дійсно йде. Наразі вирішується загальна чисельність військовослужбовців, які будуть входити у контингент. Гончаренко підкреслив, що Макрон у питанні допомоги Україні французьким контингентом виглядає досить рішуче.

Крім того, Франція наразі займається створенням коаліції союзників, в яку, ймовірно, увійде Польща та Балтійські країни. Наразі ще йде пошук по іншим європейським країнам.

«Німеччина проти, бо вважає, що це непотрібна ескалація, яка може призвести до глобальних ризиків. Прямого зіткнення з Росією там бояться», — додав Гончаренко.

Що передувало

Наприкінці лютого Макрон на пресконференції за підсумками Конференції на підтримку України заявив про можливість розміщення військ НАТО в Україні. Вже у березні Макрон неодноразово наголошував, що французькі війська можуть відправити до Україні у разі ескалації з боку РФ. Він також попереджав, що Франція не має червоних ліній, коли говориться про підтримку України.

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