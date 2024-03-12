Политика

Що увійшло до нового пакету допомоги від США на 300 млн доларів

У Білому домі заявили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 300 млн доларів.

Арина Марченко Send an email 9 часов ago
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З такою заявою виступив представник адміністрації президента США Джейк Салліван. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на його брифінг для преси.

Салліван зазначив, що новий пакет військової допомоги Україні буде містити:

  • перехоплюючі зенітні ракети;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм, в тому числі осколково-фугасні та касетні боєприпаси подвійного призначення;
  • 105-мм артилерійські снаряди;
  • 84 протитанкові комплекси.

Водночас адміністрація Байдена звернулися до Конгресу США з закликом якомога швидше підтримати законопроект про виділення фінансування на підтримку України. Салліван повторив слова американського лідера Джо Байдена про те, що «час спливає» і допомога Україні потрібна прямо зараз.

Варто зазначити, що це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня 2023 року.

Допомога Україні від США

Конгрес США вже кілька місяців затягує з рішенням щодо нового фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї та не лише. Це пов’язано з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт з допомогою для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має підтримати Палата представників та підписати президент.

Раніше ПЛ писала про те, що відбувається на кордоні з РФ і хто за цим стоїть.

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Арина Марченко Send an email 9 часов ago
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