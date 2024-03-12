Що відбувається на кордоні з РФ і хто за цим стоїть

Добровольці зайшли на територію Бєлгородської області. Водночас в Курській області також чути звуки стрілянини, ймовірно, там теж відбуваються бої.

Первая Лента розповідає, що відбувається в Бєлгородській та Курській областях. При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: росЗМІ, Telegram-канал легіону «Свобода Росії», РБК-Україна, Telegram-канал «Сибірський батальон» та інші дані з відкритих джерел.

Що відбувається в Бєлгородській області

Російські Telegram-канали із посиланням на так званих «воєнкорів» пишуть, що кілька озброєних груп нібито «намагалися прорватися на пікапах за підтримки мінометного і артилерійського вогню» у Бєлгородську область.

Крім того, за даними пабліків, на підході до кордону РФ було помічено кілька танків, які здійснювали вогневий вплив під час спроби штурму.

Наразі в прикордонних районах Бєлгородської області триває бій. За інформацією джерел РБК-Україна в спецслужбах, російські добровольці прорвались на територію Бєлгородської області і рухаються у напрямку населеного пункту Грайворон.

Кремлівські пропагандисти вже заявили, що прикордонна Лозова Рудка у Бєлгородській області відійшла під контроль російських добровольців.

Окрім боїв у прикордонні, в самому Бєлгороді зафіксовано «приліт» по будівлі місцевої адміністрації.

Що відбувається у Курській области

Жителі Курської області повідомляють про стрілецький бій у районі населеного пункту Тьоткіно.

Водночас в соцмережах розповсюджуються відео зі звуками автоматних черг, нібито зняте поблизу міста. Місцеві жителі стверджують, що у місті іде стрілецький бій, двоє людей постраждали, серед них нібито цивільний.

Легіон «Свобода Росії» опублікував відео зі знищенням БТР на території РФ. Згодом бійці уточнили, що це сталося у селі Тьоткіно.

Пізніше губернатор Курської області Роман Старовойт розповів, що відбувається в населенному пунткі. За його словам, наразі з боку України «ведеться обстріл населеного пункту Тьоткіно Глушківського району».

Він повідомив, що серед місцевих жителів вже є один поранений.

Водночас він нагадав, що для росіян ця ніч була неспокійною. Лише над Курською областю нібито знищили 11 безпілотників, але в регіоні досі триває ракетна небезпека.

Згодом бійці РДК показали нове відео з українсько-російського кордону.

«Ну що ж друзі, РДК знову на вістрі атаки. Армія Кремлівського режиму кидає зброю навіть не розпочавши бій. Якщо ви чекали, щоб приєднатися до нас — це той самий момент. Слідкуйте за подробицями», — йдеться у описі під відео.

Влада Курської області виступила із заявою, в якій заборонили місцевим жителям не поширювати в інтернеті та ЗМІ фото та відео, що стосуються:

дислокації та передислокації Збройних сил Росії;

воєнної інфраструктури;

критично важливих об’єктів;

місць обстрілу або попадання снаряда, використання зброї або засобів ППО та безпілотників.

«Виконувати це зобов’язані всі, хто знаходиться на території Курської області», — наголосила влада регіону.

РДК контролюють Тьоткіно?

Бійці легіону «Свобода Росії» заявили, що взяли під контроль н.п. Тьоткіно. Вони стверджують, що російські солдати швидко покидають селище, залишаючи позиції та важку техніку.

Однак згодом бійці легіону повідомили, що бої за населений пункт ще тривають.

Що відбувається в інших регіонах

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз виступив із заявою, що на території Брянська «проводяться профілактичні заходи щодо попередження терористичних дій».

Місцеві пабліки пишуть, що у місті перекрили кілька вулиць.

Що говорять у Міноборони РФ про події в прикордонні з Україною

В оборонному відомсті країни-агрессорки повідомили, що так звана «спроба вторгнення України» в Бєлгородську область відбувалась одночасно на трьох напрямках і по них нібито «відпрацювала авіація, ракетні війська та артилерія».

За найкращими традиціями, росіянам нібито вдалось відбити всі атаки і порушень кордону «не допущено». От тільки за виключенням «ДРГ», які за версією Міноборони РФ все ж намагалися прорватися на прикордонну територію в районі Тьоткіно Курської області. Але і їх, як запевняють у Шойгу, змогли «відбили».

Нагадаємо, в Канаді заявили про можливість відправлення військових інструкторів до України.