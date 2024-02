Партія Орбана змінила рішення щодо заявки Швеції на вступ до НАТО

З такою заявою виступив голова фракції правлячої партії Мате Кочіш. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на його публікацію у Facebook.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан напередодні заявляв, що голосування, найімовірніше, відбудеться на початку весняної сесії парламенту, вже наступного тижня.

Однак офіційний представник уряду Золтан Ковач написав Twitter, що лідер парламентської групи Фідес Мате Кочіш запропонував Національним зборам Угорщини провести остаточне голосування щодо ратифікації членства Швеції в НАТО 26 лютого, пообіцявши, що підтримає цю пропозицію з боку Фідес.

❗️BREAKING: Fidesz parliamentary group leader Máté Kocsis proposes that the Hungarian National Assembly hold a final vote on ratifying Sweden's @NATO membership on February 26, pledging Fidesz's support for the motion. pic.twitter.com/3OCAHpuWdH