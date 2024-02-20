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Партія Орбана змінила рішення щодо заявки Швеції на вступ до НАТО

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 20 февраля, 2024
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З такою заявою виступив голова фракції правлячої партії Мате Кочіш. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на його публікацію у Facebook.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан напередодні заявляв, що голосування, найімовірніше, відбудеться на початку весняної сесії парламенту, вже наступного тижня.

Однак офіційний представник уряду Золтан Ковач написав Twitter, що лідер парламентської групи Фідес Мате Кочіш запропонував Національним зборам Угорщини провести остаточне голосування щодо ратифікації членства Швеції в НАТО 26 лютого, пообіцявши, що підтримає цю пропозицію з боку Фідес.

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Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які намагались відтермінувати ратифікацію членства, були Туреччина та Угорщина. Нещодавно турецький парламент схвалив вступ Швеції до альянсу.

Останній крок на шляху Швеції до НАТО — ратифікація угорським парламентом.

Вступ Швеції має вирішальне значення для того, щоб альянс покращив свою здатність захищати свій східний фланг, довжина якого збільшилася вдвічі після того, як у квітні минулого року до нього приєдналась Фінляндія.

Вторгнення Росії в Україну два роки тому стимулювало подання заявок двома скандинавськими країнами на вступ до НАТО.

Нагадаємо, прем’єр Естонії закликала конфіскувати заморожені російські активи до виборів у США.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 20 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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