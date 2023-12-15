Росія не планує воювати: Буданов зробив важливу заяву про війну у 2025 році

Таку заяву зробив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на LB.ua.

За словами Буданова, зараз країна-терорист Росія не збирається вести війну у 2025 році. Зараз у них таких планів немає, але до кінця наступного року, «якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати».

«Можу вам єдине сказати: планів вести війну в 2025 році в Російської Федерації станом на зараз немає», — висловився начальник ГУР.

Буданов також зауважив, що країна-агресор має деякі проблеми, зокрема з ресурсами, тому що війна «дуже дорога». В ГУР зазначили, що Україні активно допомагають західні партнери, а Росія воює за свій рахунок, тому вони дуже ретельно рахують свої кошти.

«Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужий рахунок, а вони — за свій. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо», — додав очільник української розвідки.

Нагадаємо, Єврорада підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС.