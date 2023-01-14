Кулеба призвал G7 и ЕС усилить санкции против россии из-за нового ракетного удара

14.01.2023 17:43

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны "Группы семи" (G7), а также Европейского Союза ввести мощные санкции против россии, чтобы "убить" ее способность производить ракеты.

Свой призыв он разместил на официальной Твиттер-странице в субботу, на фоне массированного ракетного удара рф по мирным городам Украины, сообщает Укринформ.

"Каждый залп ракет еще больше истощает российские запасы. Однако они все еще способны производить новые. Мы можем и должны убить их производство ракет и беспилотников массовым санкционным ударом!» — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Украины.

В этом контексте он обратился к странам G7 и Европейскому Союзу с призывом «безотлагательно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной».

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Как сообщал Укринформ, в субботу россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В Днипре агрессор попал в многоквартирный дом, по предварительной информации, ранены 18 человек, среди них тяжелые. Двое пострадавших – дети.

По материалам: Укринформ