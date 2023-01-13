Украину на форуме в Давосе будет представлять мощная делегация, Президент – дистанционно
Украину на форуме в Давосе будет представлять мощная делегация, Президент – дистанционно
Эксклюзив
13.01.2023 17:56
Укринформ
Президент Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) дистанционно, Украину там будет представлять мощная делегация.
Об этом сказал пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров в комментарии Укринформу.
«Украину будет представлять мощная делегация во главе с Президентом. Президент будет участвовать дистанционно», – отметил он.
Как сообщалось, ранее Президент Владимир Зеленский заявлял о подготовке участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где будут представлены позиция и перспективы Украины.
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Всемирный экономический форум в Давосе пройдёт с 16 по 20 января 2023 года. Ожидается, что в нем примут участие свыше 2 700 представителей 130 стран, в том числе рекордное – 52 — количество глав государств и правительств.
По материалам: Укринформ