Украину на форуме в Давосе будет представлять мощная делегация, Президент – дистанционно

Украину на форуме в Давосе будет представлять мощная делегация, Президент – дистанционно

Эксклюзив

13.01.2023 17:56

Укринформ

Президент Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) дистанционно, Украину там будет представлять мощная делегация.

Об этом сказал пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров в комментарии Укринформу.

«Украину будет представлять мощная делегация во главе с Президентом. Президент будет участвовать дистанционно», – отметил он.

Как сообщалось, ранее Президент Владимир Зеленский заявлял о подготовке участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где будут представлены позиция и перспективы Украины.

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Всемирный экономический форум в Давосе пройдёт с 16 по 20 января 2023 года. Ожидается, что в нем примут участие свыше 2 700 представителей 130 стран, в том числе рекордное – 52 — количество глав государств и правительств.

По материалам: Укринформ