G7 будет стоять на стороне Украины, сколько потребуется

Заявление

23.12.2022 17:26

Укринформ

Страны «Группы семи» обещают продолжать поддерживать Украину, усиливать санкции против россии и, если потребуется, против беларуси, а также работать над привлечением российских преступников к ответственности.

Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел G7 — Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии, а также высокого представителя Европейского Союза по результатам 12-й встречи в этом году, передает Укринформ.

Массовыми и безосновательными атаками на критически важную инфраструктуру Украины, в частности на системы энерго-, тепло- и водоснабжения, с использованием ракет и иранских беспилотников пытается терроризировать мирное население.

«Участники G7 напомнили, что неизбирательные атаки и нападения на мирных жителей или гражданские объекты являются военными преступлениями», — говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Германии, председательствовавшей в группе в 2022 году.

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Дипломаты подчеркнули активизацию усилий для поддержки украинского народа этой зимой, в частности после международной конференции, состоявшейся в Париже 13 декабря. Решив поддерживать реконструкцию и экономическое обновление Украины, члены G7 напомнили о важности координации международной поддержки и приветствовали недавнюю договоренность лидеров G7 создать платформу для координации доноров.

«Члены G7 обязались активизировать и тесно координировать свои усилия для удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной технике и оборонном оборудовании, в частности, в сфере противовоздушной обороны. Они подчеркнули, что это необходимо для спасения жизней и предотвращения дальнейших страданий мирных жителей», — говорится в заявлении.

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Члены G7 также подтвердили свою решимость продолжать координировать финансовую, материальную, гуманитарную, оборонную, политическую, техническую и правовую поддержку для помощи Украине в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Министры подтвердили приверженность беспрецедентным скоординированным санкциям в ответ на агрессивную войну россии против Украины. Члены G7 будут продолжать экономическое давление на россию и тех, кто обходит или подрывает ограничительные мероприятия. Они также будут поощрять третьи страны присоединиться к усилиям «Группы семи», в том числе по сокращению доходов россии от экспорта нефти путем использования лимита цены за баррель «морской сырой нефти» российского происхождения, который продвигает коалиция (Price Cap Coalition).

Члены G7 повторили, что использование россией энергоносителей и продовольствия как оружия оказывает особое влияние на наиболее уязвимые сообщества мира, а распространение россией дезинформации и ложных обвинений, безответственная ядерная риторика россии, а также оккупация и милитаризация россией Запорожской АЭС недопустимы. Члены G7 подтвердили свою полную поддержку деятельности Международного агентства по атомной энергии по созданию безопасной зоны на Запорожской АЭС.

В заявлении содержится также предупреждение минска: «Любое дальнейшее активное участие в незаконной захватнической войне россии противоречило бы воле и стремлениям белорусского народа. Если белорусские власти более непосредственно втянут беларусь в войну россии, G7 наложит на режим сокрушительные дополнительные санкции».

Подписанты в очередной раз призвали белорусские власти прекратить поощрять российскую агрессивную войну, оказывая поддержку российским военным и позволяя российским вооруженным силам использовать свою территорию.

Члены G7 высоко оценили мужество украинского народа в его борьбе за свою страну. G7 решительно поддерживает усилия, направленные на обеспечение немедленной финансовой стабильности Украины и содействие ее реконструкции и восстановлению с продвижением к процветающему, устойчивому будущему и поощряет Украину в ее программе реформ. Они оставались привержены полной поддержке Украины для обеспечения ее свободного и демократического европейского будущего.

Министры снова осудили незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную российскую войну против Украины и заявили о своей полной солидарности и непоколебимой поддержке Украины и ее народа столько, сколько будет необходимо. Они подтвердили свою твердую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Главы МИД повторили свое решительное осуждение попытки россии незаконно аннексировать украинскую территорию, что никогда не будет признано. Они также осудили зверства, совершенные российскими войсками. Члены G7 подчеркнули, что военные преступления не должны оставаться безнаказанными и подчеркнули необходимость привлечь путина и других виновных в агрессии к ответственности в соответствии с международным правом.

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Члены G7 приветствовали и поддержали усилия президента Зеленского по содействию справедливому и продолжительному миру. россия может прекратить войну немедленно, прекратив нападения на Украину, полностью и безусловно выведя свои войска и технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Члены G7 снова призвали россию сделать это «немедленно».

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 21 декабря совершил первую после начала полномасштабного вторжения поездку за границу. Он посетил США, где встретился с президентом Джозефом Байденом и выступил в Конгрессе.

Возвращаясь домой, Зеленский провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

По материалам: Укринформ