Кулеба призвал не поддаваться лжи рф о якобы падении украинской ракеты в Польше

16.11.2022 00:35

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что пропаганда рф пытается распространить фейк о падении якобы украинской ракеты ПВО на территории Республики Польша и призвал не верить заявлениям россиян.

Об этом он написал в Твиттере, передает Укринформ.

"Сейчас россия продвигает конспирологическую теорию, что якобы на польской территории упала ракета украинской ПВО. Это неправда. Никто не должен покупаться на российскую пропаганду или распространять ее месседжи. Этот урок должен был быть усвоен уже давно, после сбития рейса MH17", — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Russia now promotes a conspiracy theory that it was allegedly a missile of Ukrainian air defense that fell on the Polish theory. Which is not true. No one should buy Russian propaganda or amplify its messages. This lesson should have been long learnt since the downing of #MH17.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022

Как сообщал Укринформ, во вторник президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предупреждала о возможных обстрелах россией других стран. Он выразил убеждение, что сообщение о российском ракетном ударе по территории Польши, а перед этим — по Молдове, является проявлением террора, который не ограничивается украинскими государственными границами.

