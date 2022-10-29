Зеленский — студентам Йельского университета: В Украине определяется глобальная судьба демократии

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29.10.2022 11:58

Укринформ

Президент Владимир Зеленский в ходе общения со студентами и преподавателями Йельского университета подчеркнул, что именно в Украине сейчас определяется глобальная судьба демократии.

Как передает Укринформ, об этом Офис Президента сообщает в Телеграме.

"Важно, чтобы россия проиграла сейчас – в войне в Украине. Когда мы одержим победу для себя, мы одержим ее также и для других народов, чья свобода потенциально под ударом – амбиции российского трона известны…", — заявил Зеленский во время общения с американскими сенаторами, профессурой и студентами Йельского университета.

"Я хочу от имени украинского народа поблагодарить ваш народ за ту поддержку, которую вы оказываете нашей защите. Спасибо вашим лидерам – Президенту Байдену, обеим палатам и партиям Конгресса, общественным деятелям и бизнесу, которые чувствуют, насколько это важно, чтобы украинская демократия выстояла", – отметил он.

По убеждению Президента, "у россии нет шанса победить в этой войне и уничтожить нас и любой другой народ в нашей части мира… Именно сейчас и именно в Украине решается, будет ли наша часть мира свободной и демократической. В конце концов, так определится и глобальная судьба демократии. Эту судьбу должны определить мы с вами – свободный мир, – а не россия и ее сообщники. Верю, что так и будет».

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Как сообщал Укринформ, Зеленский поблагодарил США за очередной пакет военной помощи Украине в 275 миллионов долларов.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ