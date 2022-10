Кулеба призывает парламенты всех стран признать Голодомор геноцидом украинцев

28.10.2022 11:58

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к парламентам всех государств с призывом поддержать Украину, признав искусственный советский Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом.

Об этом говорится в видеообращении главы украинской дипломатии, обнародованном в Твиттере, передает Укринформ.

FM: “On November 26th #Ukraine will honor the memory of millions of innocent victims of the #Holodomor genocide, 1932-1933 Soviet artificial famine in Ukraine. We call on parliaments of all nations to support Ukraine by recognizing the Holodomor as genocide of the #Ukrainians”. pic.twitter.com/Gd7MHPAjda

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 28, 2022

Кулеба напомнил, что 26 ноября Украина чтит память миллионов невинных жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов.

Глава МИД отметил, что 80 лет назад советский режим во главе со Сталиным устроил искусственный Голодомор, который привел к смерти миллионов украинцев. Этот акт геноцида был ужасным преступлением, ведь советская власть забрала у украинских крестьян все продукты и окружила умирающие села милицией и военными, не разрешая обреченным на смерть людям выбраться оттуда.

"Миллионы людей умерли от голода на плодородной украинской земле. Совершая этот геноцид, Сталин хотел уничтожить украинский народ и укрепить свой тоталитарный режим. Мы призываем парламенты всех государств поддержать Украину сегодня, сделав простой политический шаг и признав искусственный сталинский Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев", – сказал министр.

Он акцентировал, что признание Голодомора геноцидом особенно важно сегодня, когда россия совершает другой геноцид украинцев.

Министр отметил, что ненаказанное зло со временем становится сильнее.

"Мы должны наказать зло за все предыдущие и нынешние преступления", — подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в обращении к международной конференции по вопросу войны в Украине "Международное право против геноцида" в Берлине 21 октября призвал Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинского народа и подчеркнул геноцидную составляющую войны россии против Украины.

