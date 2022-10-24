В ОП стремятся, чтобы ООН приняла резолюцию о спецтрибунале для россии в ноябре

В ОП стремятся, чтобы ООН приняла резолюцию о спецтрибунале для россии в ноябре

24.10.2022 14:25

Укринформ

Украина считает создание международного трибунала для привлечения российской федерации к ответственности за преступления против украинцев одной из важнейших задач и рассчитывает на поддержку соответствующей резолюции ООН в ноябре.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква во время дискуссионной программы в рамках первого парламентского саммита международной Крымской платформы, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы будем работать с Генеральной Ассамблеей ООН и, конечно, Советом Безопасности. Мы готовим резолюцию и надеемся, что в ноябре резолюция получит поддержку», – сказал он.

По его словам, создание международного специального трибунала сейчас важнейшая задача, и Президент Украины и другие должностные лица во время встреч и разговоров с иностранными коллегами постоянно поднимают этот вопрос.

Также заместитель руководителя ОП рассказал, что иностранные послы в Украине были ознакомлены с моделью возможного будущего многостороннего договора о создании спецтрибунала, работа продолжается.

Жовква подчеркнул, что все российские преступники должны быть привлечены к ответственности, поэтому украинская сторона исследовала разные способы наказания виновных – работают внутренние суды, Международный уголовный суд.

В контексте МУС он поблагодарил все страны, которые оказывают помощь для сбора доказательств преступлений рф – предоставляют лаборатории, экспертов, финансирование и т.д.

Как сообщал Укринформ, 24-25 октября в хорватском Загребе проходит первый парламентский саммит международной Крымской платформы. К участию в мероприятии приглашены делегации из более 50 стран и институтов, всего ожидается около 400 политиков со всего мира. Украина также пригласила представителей стран, которые не являются членами платформы, в том числе из Южной Америки, Африки и Азии.

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Президент Владимир Зеленский 22 сентября образовал рабочую группу во главе с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком, которая будет заниматься проработкой вопроса создания специального международного трибунала по привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич пояснил, что Украина рассматривает несколько вариантов создания Специального трибунала по привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины, однако его мандат будет касаться преступления агрессии, которое началось еще со временной оккупации россией Крыма в конце февраля 2014 года.

По материалам: Укринформ