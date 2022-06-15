Три возможных сценария продолжения войны в Украине от американской разведки

Западные официальные лица рассматривают три возможных сценария, которые, по их мнению, могут произойти в ближайшем будущем в войне, развязанной Россией, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Согласно первому, Россия может еще завоевать новые территории в двух своих ключевых областях на востоке Украины (Луганской и Донецкой). Второй сценарий предполагает тупиковую ситуацию, которая затянется на месяцы или годы, принеся огромные убытки обеим сторонам и спровоцировав ползучий кризис, который будет давить на мировую экономику, пишет Первая Лента.

Существует также третья и наименее вероятная возможность: Россия может пересмотреть свои военные цели, объявить их победоносными и попытаться положить конец боевым действиям. Этот сценарий кажется несбыточной мечтой.

Если России удастся закрепить некоторые из своих успехов на востоке, Путин может использовать эту территорию в качестве базы для дальнейших операций на Украине, опасаются официальные лица США.

Западные чиновники обычно считают, что Россия находится в более выгодном положении на востоке, полагаясь исключительно на наличие там крупных войск. Однако «прогресс России не является предрешенным», — сказал один из высокопоставленных чиновников администрации президента Джо Байдена.

Ранее мы сообщали, что Украина находится в сложной ситуации, помощь должна быть увеличена.