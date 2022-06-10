Общество

Все жилые массивы Северодонецка захвачены россиянами — ISW

Ситуация в городе очень тяжелая.

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 10 июня, 2022
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Российские войска контролируют все жилые районы Северодонецка Луганской области на востоке Украины. Бои идут за промзону «Азот», в которой обороняются украинцы, сообщил в своем последнем отчете Институт военных исследований США (ISW).

Взятие русскими контроля над всеми жилыми массивами в Северодонецке подтверждается как украинскими, так и российскими источниками. Российские войска до сих пор безуспешно пытаются захватить село Тошковка, чтобы атаковать город Лисичанск с юга, не форсируя реку Донец, пишет Первая Лента.

Отмечается, что россияне вели сильный артиллерийский и авиационный огонь по районам Северодонецка и вокруг города для поддержки сухопутных войск.

Американский военный исследовательский институт также сообщил, что россияне мало продвинулись под Славянском в Донецкой области. Однако наступление на этот город будет затруднено из-за тактических сложностей, связанных с форсированием Донца, — оценивает Институт международных отношений.

По данным института, россияне продвинулись к востоку от Бахмута в Донецкой области и продолжат попытки перекрыть пути сообщения украинцев к северо-востоку от города.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 10 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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