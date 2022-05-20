Британская разведка поделилась эксклюзивной информацией по поводу эвакуации из Азовстали

Министерство обороны Великобритании опубликовало в Твиттере последние выводы своей разведывательной службы.

По данным британцев, сдалось, вероятно, до 1700 украинских солдат с завода «Азовсталь». Неизвестное количество украинских сил остается на заводе. По данным британской разведки, когда Россия захватит Мариуполь, она, вероятно, передислоцирует свои силы для усиления операций на Донбассе, пишет УРА-Информ.

«Ожесточенное украинское сопротивление в Мариуполе с начала войны означает, что российские силы в этом районе должны быть переоснащены и обновлены, прежде чем их можно будет эффективно развернуть», — отмечают там. По словам британцев, это может быть долгий процесс.

«Однако на российское командование оказывается давление с целью демонстративного достижения своих оперативных целей. Это означает, что Россия, скорее всего, быстро перераспределит свои силы без должной подготовки, что грозит их дальнейшим истощением», — добавляет разведка.

Ранее мы сообщали, что российские войска пересматривают цели и сокращают масштабы своих операций в Украине.