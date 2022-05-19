Российские войска пересматривают цели и сокращают масштабы своих операций в Украине — Washington Post

Российские войска пересмотрели свои цели и методы работы в Украине. Ввиду организационных проблем и ожесточенного украинского сопротивления оккупанты направляют менее многочисленные формирования для борьбы и нападения в относительно более безопасных местах.

«Модификация российского способа ведения боевых действий свидетельствует о снижении амбиций (во время войны в Украине — прим.ред.). Вместо боевых частей численностью в несколько сотен бойцов соединения, действующие на Донбассе, имеют от нескольких десятков до примерно сто человек. Эти войска действуют в селах и на транспортных развязках, а не в крупных городах и на бескрайних просторах Украины», — оценили американские военные, слова которых приводит Washington Post, пишет Первая Лента.

Ранее, 15 мая, министерство обороны Великобритании оценило, что наступление России на Донбассе на востоке Украины замедлилось.

Войска вторжения борются с нехваткой поддержки и в нынешних условиях не смогут быстро ускорить операции в ближайший месяц. Россия добилась лишь незначительных территориальных успехов, но, вероятно, потеряла треть сухопутных войск, участвовавших в войне в феврале. Продвижение агрессора замедляет не только нехватка поддержки, но и низкий моральный дух и снижение боеспособности.

Ранее мы сообщали, что российские фабрики троллей пытаются представить украинских беженцев в негативном свете.