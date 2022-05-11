В Сенат США поступил проект резолюции о признании России спонсором терроризма

Сенат США получил во вторник проект резолюции о признании России спонсором терроризма. Соавторами документа являются демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм.

В резолюции говорится, что Сенат признает действия российского правительства во главе с Владимиром Путиным террористическими актами и призывает госсекретаря США признать Россию государством-спонсором терроризма, пишет Первая Лента.

По данным Госдепартамента США, когда страна признается государством-спонсором терроризма, ей грозит приостановка помощи США, эмбарго на поставки оружия, торговые ограничения и другие санкции.

«Пока в этом списке только четыре страны: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея. Мы пытаемся включить Россию пятой. Это тоталитарные режимы, которые не приносят миру пользы», — сказал соавтор Республиканская Сенатор Линдси во время вручения резолюции.

3 мая Верховная Рада Украины приняла обращение к Палате представителей и Сенату США о признании России страной-спонсором терроризма. 28 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность включения России в список стран, спонсирующих терроризм.

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