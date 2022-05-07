Парламентарии U4U призвали увеличить поставки оружия Украине и усилить санкции против рф

Заявление

07.05.2022 03:26

Укринформ

Парламентарии U4U – United for Ukraine ("Объединенные для Украины") во время встречи в Киеве согласовали совместное заявление.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Телеграме, передает Укринформ.

«После посещения Бучи и Бородянки по результатам нашей встречи члены глобальной сети парламентариев #U4U согласовали совместное заявление», — написал Стефанчук.

Как отмечается, заявление содержит ряд пунктов с призывом к: немедленному увеличению поставок всего необходимого вооружения Украине; создание международного трибунала по военным преступлениям рф; парламенты мира должны признать войну россии против Украины геноцидом; увеличение санкций против рф и ее правящего режима до уровня полного торгового эмбарго, в том числе эмбарго на энергоносители; предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Кроме того, это: создание амбициозного европейского плана восстановления Украины; парламентарии поддерживают идею, что все страны-члены ЕС должны взять на себя ответственность за помощь в восстановлении отдельных регионов Украины; европейской координации быстрой модернизации гуманитарной помощи в Украине; поддержки на уровне ЕС европейских компаний, имеющих торговые отношения с Украиной.

Как сообщал Укринформ, 6 мая делегация парламентариев U4U – United for Ukraine ("Объединенные для Украины") посетила Киев. Обсудили вопросы привлечения россии к ответственности за военные преступления, санкции против нее, военную и гуманитарную помощь Украине, вступление Украины в Европейский Союз, создание международной коалиции.

Как сообщалось, межпарламентская сеть U4U — United for Ukraine ("Объединенные для Украины") объединяет более 110 парламентариев из 28 стран, активно поддерживающих Украину как в своих государствах, так и на международном уровне.

Фото: Ruslan Stefanchuk, Facebook

По материалам: Укринформ