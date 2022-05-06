Украина в ООН: Бездействие Совета Безопасности раздражает мир и подрывает его авторитет

Украина в ООН: Бездействие Совета Безопасности раздражает мир и подрывает его авторитет

06.05.2022 06:25

Укринформ

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица раскритиковал Совет Безопасности за отсутствие реакции на ракетные обстрелы Киева во время визита Антониу Гутерреша

Как передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, об этом Кислица заявил на заседании Совбеза ООН, посвященном поддержанию мира и безопасности в Украине.

российские террористы продолжают обстреливать украинские города по всей стране ракетами дальнего радиуса действия, что мог наблюдать Генеральный секретарь ООН в минувший четверг, 28 апреля, во время визита в Киев, отметил Кислица. «Совет Безопасности никак не отреагировал на эту умышленную атаку. Поэтому бездействие Совбеза, способность лишь выражать глубокую обеспокоенность, продолжает раздражать международное сообщество, подрывать его авторитет и создавать атмосферу безнаказанности», — сказал дипломат.

По его словам, в зале заседаний «присутствует кровавый след и тошнотворный запах от разложения тел женщин, мужчин и детей, который оставляет за собой рашистский посланец».

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Постпред отметил, что россия выпустила по Украине около 2000 ракет, большинство из которых поразило гражданское население, а не военную инфраструктуру. рф прибегает к ракетному террору из-за военных потерь, которые она несет, указал Кислица.

«Нас хотят сломать, но единственное, что в конце концов сломается, – это россия и ее способность вторгаться, бомбить, убивать, грабить и насиловать», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что российский ракетный терроризм должен быть наказан ужесточением санкций и увеличением военной помощи Украине.

Кислица выразил соболезнования родным и близким журналиста, воина 95-й штурмовой бригады Александра Махова, погибшего в боях под Изюмом.

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Украинский дипломат выразил уверенность, что победа над армией рф приближается с каждым днем ​​- «как и время, когда приспешники путина будут сидеть на скамье подсудимых за военные преступления и преступления против человечности». «Наказание неизбежно. Милошевич недолго будет одинок», — подытожил Кислица.

Как сообщалось, в четверг Совет Безопасности ООН обсуждал проблемы защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуре в Украине в условиях российской агрессии в рамках недавно принятого плана работы СБ на 2022 год «Поддержание мира и безопасности Украины».

По материалам: Укринформ