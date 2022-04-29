Гутерреш признал неспособность Совбеза ООН остановить войну против Украины

29.04.2022 00:59

Укринформ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш признал неспособность Совета Безопасности этой организации предотвратить войну и остановить ее

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

Во время пребывания в Киеве в четверг Гутерреш сказал, что для него это «источник большого разочарования, досады и гнева».

«Позвольте мне быть предельно ясным: Совет Безопасности не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить эту войну и остановить ее», — заявил он.

В то же время отмечается, что позже Гутерреш заявил: в то время как Совет Безопасности был «парализован», ООН принимала другие меры.

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Совет Безопасности ООН, состоящий из 15 членов, возложена задача обеспечения мира и безопасности в мире. россия — одним из пяти постоянных членов Совбеза, имеющих право налагать вето на его решение. Из-за ее позиции никакой резолюции о войне рф против Украины принято не было.

Генассамблея ООН приняла две резолюции – «Агрессия против Украины» и «Гуманитарные последствия агрессии против Украины». Структуры ООН оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от российского вторжения районам, переселенцам и беженцам из Украины.

По материалам: Укринформ