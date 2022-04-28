Зеленский призвал ООН приложить усилия для прекращения депортации украинцев в россию

28.04.2022 21:17

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН приложить усилия к прекращению депортации украинских граждан – взрослых и детей – в российскую федерацию.

Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, передает корреспондент Укринформа.

"Призвал господина генерального секретаря приложить усилия к тому, чтобы остановить депортацию граждан Украины в россию. россия незаконно и принудительно перемещает взрослых и детей. Уже сотни тысяч украинцев фактически украдены. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции – это очень важные инструменты, и задача для них сейчас, по нашему мнению, — получить доступ к нашим гражданам, которых депортировали в российскую федерацию, и обеспечить их возвращение домой, в Украину, как можно скорее", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что также на встрече с Гутерришем обсуждался вопрос и гуманитарной помощи Украине, в частности, денежной помощи гражданам, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома.

"Мы подробно обсудили сегодня, и я получил заверения относительно поддержки путем наличных выплат нашим гражданам и об увеличении объемов гуманитарной помощи Украине, важности привлечения ООН к послевоенному восстановлению нашего государства", — сказал Зеленский.

Как сообщалось, по данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, россия принудительно депортировала в рф более 900 тысяч человек.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ