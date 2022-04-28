Блинкен сказал, когда посольство США вернется в Киев

Блинкен сказал, когда посольство США вернется в Киев

28.04.2022 00:04

Укринформ

Госсекретарь Энтони Блинкен выразил надежду, что посольство США сможет вернуться к работе в Киеве с учетом всех требований безопасности в течение следующих нескольких недель

Об этом Блинкен заявил во время слушаний в Палате представителей США, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Что касается нашего дипломатического присутствия, мы уже вернулись в Украину на этой неделе, как и говорили, чтобы начать подготовку для возобновления работы посольства в Киеве», — отметил глава Госдепартамента.

Он уточнил, что на нынешнем этапе американские дипломаты будут работать во Львове, чтобы «как можно скорее, но также безопаснее» возобновить работу посольства США в Киеве.

Читайте также: Байден номинировал Бриджит Бринк на должность посла США в Украине

«Я думаю, что это произойдет в течение следующих нескольких недель», – отметил госсекретарь.

Как сообщал Укринформ, накануне спикер Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что американские дипломаты во вторник впервые с начала полномасштабного вторжения России прибыли на украинскую территорию. Они провели встречи в Львове с представителями МИД Украины.

По материалам: Укринформ