Глава Евросовета: Нужно поддерживать максимальное давление на россию

20.04.2022 21:02

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили поддержание максимального давления на россию.

Об этом заявил Мишель на совместном брифинге в Киеве, передает корреспондент Укринформа.

«Мы должны оказывать давление на кремлевский режим. Мы одобрили решение о многих конкретных мерах. Этого недостаточно, поэтому мы постоянно работаем, чтобы увеличить давление. Сегодня мы могли углубиться в детали и определить дополнительные элементы, чтобы мы могли положить предложения на стол Европейского совета и иметь возможность поддерживать максимальное давление на россию», — сказал глава Евросовета.

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Как сообщалось, 24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Войска россии обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня, баллистических ракет, авиабомб.

Захватчики устроили массовый террор на временно занятых территориях.

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Страны Европейского Союза с самого начала вторжения проявили солидарность с народом Украины. В частности, ЕС выделил 1,5 млрд евро для поставки в Украину оружия и летального военного оборудования.

ЕС применил пять пакетов экономических и индивидуальных санкций против рф и ее чиновников и готовит шестой пакет секторальных санкций, который может охватывать ключевой российский импорт энергоносителей.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ