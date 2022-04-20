Еврокомиссия до конца июня объявит выводы о статусе кандидата для Украины — Мишель

Еврокомиссия до конца июня объявит выводы о статусе кандидата для Украины — Мишель

20.04.2022 21:17

Укринформ

До конца июня Европейская комиссия объявит первые выводы о статусе кандидата для Украины, после чего этот вопрос будет включен в повестку дня Европейского совета.

Об этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил на совместном с Президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, передает корреспондент Укринформа.

«К концу июня будет уже объявление первых промежуточных выводов и можем это поставить на повестку дня Европейского совета, чтобы была политическая дискуссия, чтобы был диалог, чтобы была подвижка», — сказал глава Евросовета.

Он подчеркнул, что ощущает очень сильную поддержку выбора Украины.

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Глава Евросовета также констатировал, что Украина демонстрирует приверженность европейским принципам и свободам ежедневно: «Вы боретесь не просто за будущее украинских детей, а и за фундаментальные основополагающие ценности, основы Европы».

Как сообщал Укринформ, 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев официально передала президенту Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

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18 апреля Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу первую часть заполненной анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ