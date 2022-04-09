Санкции против россии необходимо наращивать еще больше – Зеленский

Санкции против россии необходимо наращивать еще больше – Зеленский

08.04.2022 21:44

Укринформ

Санкции против россии необходимо еще больше усиливать, учитывая ее дальнейшую вооруженную агрессию и убийства мирных украинцев.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал во время совместного с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем брифинга, сообщает корреспондент Укринформа.

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Он добавил, что Украина сможет вернуть территории, но не сможет вернуть людей, и за все это будет большая ответственность россии.

"Прошу помогать своими санкциями, они должны только наращиваться, иначе россия ничего и никого не хочет слышать", — подчеркнул Зеленский.

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Он также поблагодарил ЕС за поддержку на протяжении многих лет и финансовую помощь, которая очень важна в условиях, когда украинские предприятия из-за захватчиков, из-за ракетных ударов не могут работать полноценно. Он также поблагодарил за поддержку оружием.

"Я не хотел бы как Президент либерального мирного государства говорить сегодня много об оружии, но сегодня мы боремся за нашу жизнь, свободу, территориальную целостность, за всех наших людей", — сказал Зеленский.

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Он также акцентировал внимание, что цель Украины – быть в Европейском Союзе, потому что мы разделяем одни и те же ценности и за них украинцы сейчас борются – за свободу, за права людей, право выбора, право защищать, жить, рождаться, жить долго в свободном государстве.

Как сообщал Укринформ, встреча Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен и Жозепом Боррелем состоялась в Киеве. Они 8 апреля прибыли с визитом в Украину.

По материалам: Укринформ