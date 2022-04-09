Евросоюз готовит новую волну санкций против рф — фон дер Ляйен

08.04.2022 22:21

Укринформ

Европейский Союз готовит новую волну санкций против рф.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном с Президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, передает корреспондент Укринформа.

«Пять волн их (санкций – ред.) было, беспрецедентных. Готовится еще новая волна», – сказала она.

По ее словам, Брюссель изучает, как можно ударить по российскому Сбербанку, а также изучает экономические и финансовые отношения с рф, чтобы поднять для путина цену за «эту зверскую войну».

Президент Еврокомиссии обратила внимание на удар санкций по россии, подчеркнув, что они бьют по ней сильнее, чем по ЕС.

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«Россия, конечно, пытается маневрировать, пробовать обходить санкции, поэтому очень важно, чтобы мы сохраняли бдительность и постоянно ужесточали со временем эти санкции», — добавила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что в Евросоюзе разработана специальная система отслеживания санкций и закрытия пробелов.

Как сообщал Укринформ, в пятницу, 8 апреля, Зеленский призвал еще больше усиливать санкции против россии, учитывая ее дальнейшую вооруженную агрессию и убийства мирных украинцев.

По материалам: Укринформ