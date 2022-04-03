Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную поддержку Украины и усиление санкций

Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную поддержку Украины и усиление санкций

02.04.2022 22:41

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обсудил с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном оборонную поддержку Украины, усиление санкций против рф и послевоенные гарантии безопасности.

Об этом глава государства сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

"В очередной раз поговорил с Борисом Джонсоном. Великобритания — наш мощный союзник. Обсудили оборонную поддержку Украины, усиление антироссийских санкций и послевоенные гарантии безопасности. С нетерпением ждем конференцию доноров для Украины", — отметил Зеленский.

Укотре поговорив з @BorisJohnson. Велика Британія – наш потужний союзник. Обговорили оборонну підтримку , посилення антиросійських санкцій та післявоєнні гарантії безпеки. З нетерпінням чекаємо на конференцію донорів для України.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 2, 2022

Как сообщалось, 24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и разрушают ключевые объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

По материалам: Укринформ