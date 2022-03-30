Данилов обещает неотвратимое наказание всем, кто работал на приход в Украину «русского мира»

30.03.2022 21:44

Укринформ

Все, кто работал на приход в Украину "русского мира", не уйдут от ответственности.

Об этом на телемарафоне сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Укринформ.

"Вы помните, что решением президента, решением Совета нацбезопасности и обороны были приняты превентивные меры в отношении Медведчука и остальных "товарищей", которые работали против нашей страны. Даже коллаборантами их сложно назвать, это сугубо предатели нашего государства. И мы давали соответствующий отпор. На сегодняшний день материалов дополнительных более чем достаточно. Остальные эти приспешники, определенное количество людей выехали именно 23 числа. Их предупредили. Но это не значит, что они уйдут от ответственности. Когда наша победа будет, а она будет 100% за нами, мы всех их найдем, они все обязательно будут наказаны за те преступления, которые они совершили против нашего государства", — заверил Данилов.

Президент российской федерации владимир путин 24 февраля объявил войну Украине и начал полномасштабное вторжение. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

По материалам: Укринформ