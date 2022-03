Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшие шаги по усилению давления на РФ

08.03.2022 00:17

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном дальнейшие шаги по усилению давления на рф.

Об этом он заявил в Твиттере, передает Укринформ.

«Еще один звонок с секретарем Блинкеном. Мы интенсивно координируем важные дальнейшие шаги по усилению давления на россию. Пока путин отказывается прекратить свою бессмысленную и варварскую войну против Украины, давление будет усиливаться. Поэтому благодарен США за поддержку Украины», – отметил Кулеба.

Another call with @SecBlinken. We are coordinating intensively on crucial further steps to increase pressure on Russia. As long as Putin refuses to end his meaningless and barbaric war on Ukraine, the pressure will be getting higher. Grateful to the U.S. for standing by Ukraine.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 7, 2022

Как сообщалось, 24 февраля президент россии путин объявил о начале вторжения в Украину.

Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Украина официально направила иск против российской федерации в Международный суд ООН в Гааге.

По материалам: Укринформ