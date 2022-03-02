Испания отправит оружие в Украину

Испания отправит Украине оружие. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес во время внеочередного парламентского заседания, посвященного нападению России на Украину. Мадрид также требует, чтобы Россия была занесена в черный список как налоговая гавань.

Во время выступления перед парламентом премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что продолжающиеся бои — это война не только между Россией и Украиной, но и между демократией и авторитаризмом, пишет Первая Лента.

— Путин боится Европы, потому что боится демократии. Именно поэтому он нападает на Европу, которая представляет собой модель, радикально противоположную той, которую она навязывает своим собственным гражданам, — подчеркнул премьер-министр испанского правительства.

Он сказал, что Испания последует за Германией, Францией и Португалией — странами, которые обязались поставлять оружие Украине. — Испания предоставит наступательную военную технику украинскому движению сопротивления, — заявил глава правительства во время своего выступления в Конгрессе депутатов.

Говоря о необходимости поддержки украинских солдат, премьер-министр Санчес высказался за совместные действия стран ЕС. — Испания всегда понимала, что эта атака направлена ​​против Европы, ее принципов и ценностей. Именно поэтому мы всегда выступали за скоординированные действия на европейском уровне, а не сумму инициатив отдельных стран. Именно поэтому мы поддерживаем мобилизацию Европейского фонда мира для обеспечения Украины оборонительным и наступательным вооружением, — подчеркнул Санчес.

Ранее стало известно, за сколько дней Путин хотел взять Украину.