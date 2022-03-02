Стало известно, за сколько дней Путин хотел взять Украину

Стали известны планы президента России Владимира Путина по поводу войны в Украине. Он был намерен захватить страну всего лишь за три дня.

Такие выводы можно сделать из очередного видео СБУ с допросом вражеского оккупанта. Он рассказал, что ему дали воды и еды только на три дня, пишет Первая Лента.

«Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, отправив воевать на нашу землю. По приказу высшего руководства РФ у захватчиков забрали телефоны и документы, выдали еды и воды на три дня и отправили воевать с Украиной», – говорится в сообщении СБУ.

«Итак, кремлевский план блицкрига уже провалился. Мы на своей земле и будем защищать ее до последнего! Вместе победим!» — добавили в СБУ.

Ранее мы сообщали, что Россия меняет тактику, бомбёжек будет больш.