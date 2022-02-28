Более 400 вагнеровцев охотятся на Зеленского в Киеве

Более 400 российских наемников из т.н. группы Вагнера действует в Киеве. Их целью являются президент Украины Владимир Зеленский и члены украинского правительства, сообщила в понедельник британская ежедневная газета The Times.

«Более 400 российских наемников работают в Киеве, чтобы убить президента Зеленского и членов его правительства по приказу Кремля и подготовить почву для прихода к власти Москвы», — сообщила газета, пишет Первая Лента.

Информация о миссии вагнеровцев должна была поступить в украинское правительство утром в субботу, а через несколько часов Киев объявил комендантский час.

Так называемой Группа Вагнера — частная российская военная компания, принадлежащая доверенному лицу Владимира Путина — олигарху Евгению Пригожину. Он действует как «длинная рука» Кремля и направляется в зоны конфликтов, в которых Россия официально не участвует.

С середины декабря прошлого года Вагнеровцы подпадают под санкции ЕС за пытки, казни и убийства, в том числе в Ливии, Сирии и Донбассе.

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