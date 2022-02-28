Общество

Одного из мэров города в Харьковской области задержали за госизмену

Мэра Южного задержали.

Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 28 февраля, 2022
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Сегодня, 28 февраля, в Харьковской области задержали мэра города Южное Александра Брюханова. Его обвиняют в государственной измене.

Также были задержаны заместитель Брюханова, руководитель райотдела полиции и участковый инспектор. Их также обвиняют в госизмене. Военные провели спецоперацию, пишет Первая Лента.

«Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет себе переговоры с врагом!» — сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Такое заявление он сделал после селекторного совещания с главами РГА и общинами области.

Глава области добавил, что власти не дадут сдать ни одного сантиметра земли. 

«Это не просто слова. Военные серьезно предупреждают, что задержанием они еще проявили лояльность. Цитата: «расстреливать будут на месте»», — отметил Синегубов.

Ранее мы сообщали, что украинские военнослужащие с острова Змеиный живы.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов agoОбновлено: 28 февраля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Виктор

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