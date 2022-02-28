Одного из мэров города в Харьковской области задержали за госизмену

Сегодня, 28 февраля, в Харьковской области задержали мэра города Южное Александра Брюханова. Его обвиняют в государственной измене.

Также были задержаны заместитель Брюханова, руководитель райотдела полиции и участковый инспектор. Их также обвиняют в госизмене. Военные провели спецоперацию, пишет Первая Лента.

«Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет себе переговоры с врагом!» — сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Такое заявление он сделал после селекторного совещания с главами РГА и общинами области.

Глава области добавил, что власти не дадут сдать ни одного сантиметра земли.

«Это не просто слова. Военные серьезно предупреждают, что задержанием они еще проявили лояльность. Цитата: «расстреливать будут на месте»», — отметил Синегубов.

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