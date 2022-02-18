Сейчас могут быть разные даты и сценарии вторжения, но ВСУ все просчитали и готовы к ним – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников выступил в Верховной раде. Он рассказал о ситуации на Донбассе, к тому чему нужно готовиться украинцами и возможно ли наступление Российской Федерации.

«Сейчас могут быть разные даты и сценарии вторжения, но ВСУ все просчитали и готовы к ним», — заявил Резников. Он отметил, что на данный момент вероятность вторжения оценивается как невысокая, но войска от украинской границы Россия не отводит, пишет Первая Лента со ссылкой на Инсайдер.

Он также добавил, что вчера были зафиксированы аномальные события на Донбассе, враг произвел 60 обстрелов, при этом объектом атаки со стороны РФ стало мирное население, это военное преступление.

Он считает, что провокации на Донбассе не прекратятся, а Росия в итоге признает ОРДЛО

Министр добавил, что около украинских границ примерно 149 тысяч российских войск. К жителям оккупированных территорий он обратился следующим образом: «не Украина ваш враг, а те, кто якобы хочет защитить от Украины. Не верьте в украинское наступление!».

Также он сказал, что Украина станет донором безопасности Европы.

Ранее мы сообщали, что в сеть слили видео, где Владимир Зеленский назвал дату наступления РФ на Украину.