В сеть слили видео, где Зеленский назвал дату наступления РФ на Украину

В телеграм каналах появилось видео, на котором якобы президент Украины Владимир Зеленский называет дату возможного наступления Российской Федерации на Украину.

Голос, который похож на Зеленского, говорит о том, что новая предполагаемая дата наступления на Украину – это 22 февраля. Собеседнику он говорит о том, что 16 февраля Россия не напала на Украину, но это может произойти после завершения Олимпиады в Пекине, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канал Женщина с Косой.

Также сообщается, что якобы собеседник должен был решить вопрос с домом во Львове, и в ответ, якобы Зеленский, получает информацию, что этот вопрос решен.

Стоит отметить, что со своим собеседником президент Украины разговаривает на русском языке. На данный момент никто не может подтвердить в действительности ли на видеозаписи голос президента Украины. Однако добавим, что он немного похож на голос Зеленского.

Ранее президент США Джо Байден назвал предполагаемую дату наступлению РФ на Украину.