Политика

Минобороны Великобритании показало карту возможного нападения России на Украину

Все может начаться уже в ближайшее время.

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 18 февраля, 2022
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Министерство обороны Великобритании опубликовало в Твиттере карту, на которой показаны семь маршрутов, по которым Россия может атаковать Украину, а также то, как может пройти вторая фаза потенциального вторжения. Согласно карте, Киев получит три удара, в том числе с территории Беларуси.

Карта является частью видео, в котором объясняется, в чем суть конфликта вокруг Украины, и оспариваются заявления России о выводе некоторых войск, пишет Первая Лента.

Согласно этой карте, по Киеву будет направлено три удара, два из которых с севера, со стороны Беларуси, где сейчас совместно с белорусами маневрируют российские войска. Еще три — к городу Днепр, один на север и два на восток. Седьмой удар будет нанесен из аннексированного Россией Крыма на восток.

На потенциальной второй фазе вторжения войска, которые должны были нанести удар по Днепру, продолжат движение на запад в сторону Винницы, а из Крыма будет нанесен удар по Одессе на запад.

Вместе с картой на ней написано: «Россия поддерживает значительное военное присутствие, которое позволяет вторжение без дальнейшего предупреждения. Ниже показана возможная ось вторжения Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир».

Ранее Джо Байден назвал предполагаемую дату наступлению РФ на Украину.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 18 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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