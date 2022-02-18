Минобороны Великобритании показало карту возможного нападения России на Украину

Министерство обороны Великобритании опубликовало в Твиттере карту, на которой показаны семь маршрутов, по которым Россия может атаковать Украину, а также то, как может пройти вторая фаза потенциального вторжения. Согласно карте, Киев получит три удара, в том числе с территории Беларуси.

Карта является частью видео, в котором объясняется, в чем суть конфликта вокруг Украины, и оспариваются заявления России о выводе некоторых войск, пишет Первая Лента.

Согласно этой карте, по Киеву будет направлено три удара, два из которых с севера, со стороны Беларуси, где сейчас совместно с белорусами маневрируют российские войска. Еще три — к городу Днепр, один на север и два на восток. Седьмой удар будет нанесен из аннексированного Россией Крыма на восток.

На потенциальной второй фазе вторжения войска, которые должны были нанести удар по Днепру, продолжат движение на запад в сторону Винницы, а из Крыма будет нанесен удар по Одессе на запад.

INTELLIGENCE UPDATE: We have seen no evidence that Russian forces are withdrawing from Ukrainian border regions.



Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. pic.twitter.com/qTYrItLxCf — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022

Вместе с картой на ней написано: «Россия поддерживает значительное военное присутствие, которое позволяет вторжение без дальнейшего предупреждения. Ниже показана возможная ось вторжения Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир».

Ранее Джо Байден назвал предполагаемую дату наступлению РФ на Украину.