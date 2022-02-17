Байден назвал предполагаемую дату наступлению РФ на Украину

Все признаки, которые у нас есть, это то, что Россия готова войти в Украину, и это может произойти в ближайшие дни, заявил президент США Джо Байден. Он добавил, что дипломатическое решение кризиса все еще возможно.

«У нас есть все признаки того, что Россия готова войти в Украину», — сказал Байден, обращаясь к журналистам по пути к вертолету Marine One. Он добавил, что существует «очень высокий риск» того, что в ближайшие несколько дней произойдет нападение, и сейчас Россия использует «ложный флаг», чтобы создать предлог для вторжения, пишет Первая Лента.

«Они не вывели никаких войск, они ввели больше сил — это одно. Второе — у нас есть основания полагать, что они участвуют в операции под чужим флагом, чтобы иметь повод войти [в Украину]», — пояснил президент.

Однако он подчеркнул, что дипломатический шанс на выход из кризиса еще есть, и поэтому попросил госсекретаря США выступить в Совете Безопасности ООН.

«Он объяснит, как выглядит путь. Я также объяснил это Путину», — сказал Байден, который в четверг отправляется в Кливленд, штат Огайо.

Президент подтвердил, что США получили письменный ответ от России на встречные предложения США о «гарантиях безопасности», которых требует Москва. Однако он отказался от комментариев, так как, как он признался, еще не имел возможности ознакомиться с документом.

Ранее мы сообщали, что мало доказательств того, что Россия отводит войска.