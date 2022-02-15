Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Российские депутаты Госдумы приняли решение обратиться к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «ЛДНР». Такое решение было принято большинством голосов.

Российские депутаты рассматривали два постановления. Одно подала «Коммунистическая партия России» еще в январе. Согласно нему, это направление о признании самопровозглашенных «республик», сразу бы отправлялось к Путину, пишет Первая Лента со ссылкой на ТАСС.

Второй проект появился только вчера, 14 февраля, его подали депутаты от путинской партии «Единая Россия» Виктор Водолацкий и Артем Туров. Его отличие от первого варианта в том, что сначала нужно в этом вопросе провести консультации с МИД России.

Перед голосованием коммунисты критиковали второе постановление, считая, что оно затянет принятие решения.

За проект постановления коммунистов проголосовал 351 депутат, а за документ «Единой России» — 310. Таким образом, теперь депутаты должны направить обращение сразу к Путину.

Ранее мы сообщали, что США призывают своих граждан немедленно покинуть Беларусь.